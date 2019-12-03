Возить пассажиров на беспилотных такси начал Mercedes. Пока только в одном городе

Mercedes-Benz приступил к тестовой эксплуатации сервиса роботакси, она проходит в третьем по величине городе Калифорнии – Сан-Хосе. Тридцать автомобилей, в основном Mercedes S-Сlass, будут впервые в истории компании возить обычных пассажиров в беспилотном режиме, правда при этом, согласно правилам, за рулем будет находиться опытный водитель.

Цель эксперимента с роботакси состоит в том, чтобы получить опыт эксплуатации беспилотников в реальных условиях и понять, как реагируют на такие службы пользователи, пишет Automotive News. До этого беспилотные «Мерседесы» тестировались на улицах родного Штутгарта, но тогда пассажиров они не возили.

Законы Калифорнии допускают экспериментальную коммерческую эксплуатацию беспилотников, то есть, в отличие от Европы, они могут возить пассажиров, обязательно в присутствии водителя. Мерседесовские беспилотники, по сведениям компании, относятся к 4 уровню, то есть могут самостоятельно двигаться в городском потоке и выбирать маршрут, правда, под контролем человека.

Mercedes тестирует пассажирские легковые беспилотники, хотя, по словам генерального директора Daimler Ола Каллениуса, основные свои усилия компания концентрирует на коммерческом беспилотном транспорте – грузовиках и автобусах. С этой точки зрения, тестовая программа роботакси в Калифорнии – это часть общей программы отработки беспилотных технологий, которые, по мнению Каллениуса, сейчас более эффективны для большегрузного транспорта, перевозящего товары по трассам на большие расстояния, чем для легкового, вынужденного включаться в хаотическое городское движение.



