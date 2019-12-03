«Детей заворачивали в тонкие одеяла». Анонимные «террористы» не пожалели даже маленьких пациентов больницы на Авангардной

Из-за сообщения о заложенной взрывчатке пришлось экстренно эвакуировать детскую горбольницу №1 в Петербурге. Десять этажей стационара на Авангардной быстро опустели вечером 3 декабря. В минусовую температуру на улицу вывозили даже лежачих пациентов, как того требует инструкция.

«Из операционных вывозят детей на каталках! 10 этажей! Вы представляете сколько детей ? За что? Это я еще оставила ей (дочери) верхнюю одежду и обувь! А у кого одежды нет, просто заворачивают в тонкие одеяла!» – возмутилась одна из матерей в соцсетях.

В стационаре детской больницы корреспонденту «Фонтанки» подтвердили эвакуацию, отметив, что сейчас всё в порядке. Причина – сообщение о минировании.

Ранее в Петербурге по очереди выводили на свежий воздух суды и торговые центры.



