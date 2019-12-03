В Белгородской области в жилом доме взорвался газ. Из-под завалов достают пострадавших

Газовый котёл взорвался в четырёхэтажном жилом доме в Белгородской области. Об этом вечером 3 декабря сообщается в паблике «Белгород Новости».

Обрушение части здания в посёлке Яковлево последовало после громкого хлопка. Сейчас на месте работают спасатели и врачи, из-под завалов достают пострадавших. Первым обнаружили мужчину, он жив. Из уцелевшей части дома эвакуированы жильцы.

Информацию о взрыве газа РИА Новости подтвердил источник в экстренных службах. Он уточнил, что известно о четырех пострадавших. Рухнула стена дома с первого по четвертый этажи.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.



