Пожар на складе в Шушарах тушили больше 17 часов

Пожар в промзоне посёлка Шушары в Петербурге тушили больше 17 часов. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 3 декабря.

Полностью пожар был потушен в 19.40, уточнили в ведомстве. Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в МЧС 3 декабря в 2:13. Загорелся склад АО «Логистика-Терминал». Пламя полыхало на площади в 6 тысяч квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали.

Огонь уничтожил около 4 тысяч тонн каучука (в порошке) и примерно одну тонну фанеры. Эксперты оценили ущерб в три млн долларов.

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