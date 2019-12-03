Только Европа. Минтранс определился, куда смогут летать иностранные лоукостеры из Пулково

Минтранс определился со списком стран, куда иностранные авиакомпании смогут летать из Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года. Об этом 3 декабря сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением ведомства. По данным издания, в него вошли 30 стран из 33, которые запрашивала управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Предполагается, что без ограничений перевозчики смогут доставлять пассажиров в Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Еще по ряду стран Минтранс ограничил перечень направлений. К примеру, во Францию можно летать во все города, кроме Парижа и Ниццы, в Германию — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга, в Испанию – кроме Барселоны и Малаги, в Италию — кроме Рима и Милана, на Кипр — кроме Ларнаки и Пафоса. В Австрию, Великобританию, Болгарию и Чехию – везде, за исключением столиц.

Вовсе не попали в перечень Израиль, Хорватия и Греция.





В самом ВВСС отказались комментировать решение федеральных властей до официальной публикации.

Вопрос о статусе «открытого неба», которого Пулково добивалось уже несколько лет, вернулся на повестку дня после введения в Петербурге электронных виз. Особый режим даст иностранным перевозчикам возможность летать из Северной столицы не только в свою страну, но и в другие, и тем самым расширить сеть. Предложением уже заинтересовались лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Куда именно они хотят летать, Пулково не раскрывает.