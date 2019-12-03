В Петербурге продолжают проверять ТРК. Четырьмя дело не ограничилось. На улицу вышли и пациенты детской больницы на Авангардной

Торговый центр «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе в Петербурге также попал под прицел шантажистов вечером 3 декабря. Очевидцы сообщают, что ТЦ закрыт на вход. Аналогичная ситуация в ТЦ «Охта Молл» на Брантовской дороге, который тоже закрыл двери для посетителей.

Также известно, что из-за анонимного сообщения о заминировании проверка прошла в детской городской больнице №1 на Авангардной улице. Как сообщили читатели «Фонтанки», по громкоговорителям призвали одеть всех детей и вывести на улицу. Некоторые пациенты отправились на выход, закутанные в одеяла. Сейчас медучреждение вернулось к нормальной работе, пациентов пустили в палаты.

Читатели «Фонтанки» сообщали о тревоге в ТРК «Румба» на проспекте Стачек, пользователи соцсетей – о временном закрытии ТРК «Норд» на проспекте Просвещения и «Питер Радуга» на Космонавтов. Все они составили компанию ранее эвакуированному «Гранд Каньону», который сегодня должен был посетить Борис Гребенщиков. По уточнённым данным, торговый комплекс сегодня уже не откроется, покупателей попросили расходиться по домам.



