Житель Мытищ получил уголовное дело за нападение с ножом на сотрудника ГИБДД, который сделал ему замечание

Житель Мытищ ударил ножом сотрудника ГИБДД в ответ на замечание. Мужчина получил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили 3 декабря в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

По информации следствия, мужчина 26 лет напал на полицейского после того, как тот вместе с коллегой сделал ему замечание о переходе дороги в неположенном месте и начал составлять административный протокол. Нарушитель достал кухонный нож и нанес полицейскому удар в шею. После этого он пытался бежать, но его задержал второй сотрудник ГИБДД. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

В сообщении указывается, что следователи и криминалисты закончили осмотр места инцидента, задержали нападавшего и изъяли кухонный нож. После этого задержанного доставили на допрос. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, госпитализация ему не потребовалась.



