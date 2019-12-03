Вслед за судами на выход пошли петербургские ТРК. Эвакуированы несколько торговых комплексов

Вечер 3 декабря уже традиционно завершается в Петербурге эвакуацией крупных торговых центров. Посетители покидают здания, получившую «чёрную метку» шантажистов.

Читатели «Фонтанки» сообщают о тревоге в ТРК «Румба» на проспекте Стачек, пользователи соцсетей – о временном закрытии ТРК «Норд» на проспекте Просвещения и «Питер Радуга» на Космонавтов. Все они составили компанию ранее эвакуированному «Гранд Каньону», который сегодня должен был посетить Борис Гребенщиков. По уточнённым данным, торговый комплекс сегодня уже не откроется, покупателей попросили расходиться по домам.



