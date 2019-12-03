Эвакуация в ТРК «Гранд Каньон» помешала Борису Гребенщикову стать почётным гномом

Посетители ТРК «Гранд Каньон» спешно эвакуируются из здания вечером 3 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

В торгово-развлекательном комплексе, отметим, корреспонденту факт эвакуации подтвердили. «Посетителей эвакуируют, причину выясняют профильные внешние и внутренние службы», – сообщили в пиар-службе.

Отметим, что в 19.00 музыкант Борис Гребенщиков и другие известные в городе люди должны были стать почётными гномами Петербурга. Четвертая ежегодная весёлая церемония намечалась в городе профессий «КидБург» на третьем этаже ТРК.

Не исключено, что служба безопасности торгового комплекса получила рассылку с угрозой «минирования». По этой причине сегодня эвакуируются суды, в одном из писем был перечень ТЦ, в нём фигурирует «Гранд Каньон».



