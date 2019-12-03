Российское образование сдало позиции в международном рейтинге. Подвели чтение и математика

Результаты анализа Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) показали, что показатели качества российского образования за последние три года снизились.

Рейтинг из 79 стран 3 декабря опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития. Российские школьники не вошли в топ-20 и оказались на 31-м месте по читательской грамотности (479 баллов из 1000), на 30-м месте по математической грамотности (488 баллов) и на 33-м месте по естественнонаучной грамотности (478 баллов).

В предыдущем исследовании PISA в 2015 году, в котором участвовали 70 стран, Россия находилась на 26-м месте по читательской грамотности (495 баллов), на 23-м месте – по математике (494 балла) и на 32-м месте – по естественным наукам (487 баллов).

В лидерах значатся Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Эстония, Ирландия, Польша, Канада и Финляндия.



