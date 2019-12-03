Путин назвал расширение НАТО угрозой безопасности России

Расширение НАТО и приближение организации к границам России представляет угрозу безопасности страны, заявил 3 декабря Владимир Путин в ходе совещания в Сочи, посвящённого выполнению гособоронзаказа для ВМФ.

«Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70% общемирового объема военных расходов», — заявил президент России, которого цитирует пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — подчеркнул президент.





Путин отметил, что «блоковые стереотипы мышления прошлых лет» не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.

«Рассчитываем, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают», — заключил президент.