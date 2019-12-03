Школьницу, упавшую на «Вольво» с 14-го этажа, спасают врачи. Она не погибла, как сообщалось ранее

Школьница, упавшая с 14-го этажа в Калининском районе Петербурга, оказалась жива. Об этом 3 декабря сообщили в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Отмечается, что в результате падения 14-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, однако в ближайшем стационаре подростка прооперировали, сейчас пострадавшая находится в медикаментозной коме.

«В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Пока известно лишь то, что накануне вечером 14-летняя девочка вышла с мамой в магазин, после чего они вернулись, и мама уснула. Посреди ночи она почувствовала холод, пошла в комнату дочери и обнаружила, что балкон открыт, а ребенка в квартире нет», – рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

По информации следствия, девочка прекрасно училась, ни с кем не конфликтовала. По предварительной версии, девочка вышла на балкон и по неосторожности сорвалась вниз.

Ранее «Фонтанка» писала, что у дома на улице Софьи Ковалевской прохожие нашли тело девочки.



