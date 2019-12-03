Предпринимателя Израйлита оставили под арестом до марта

Арест бизнесмена Валерия Израйлита продлён до марта 2019 года. Решение 3 декабря вынесла судья Смольнинского районного суда, частично удовлетворив требование прокуратуры.

Как стало известно 47news, к вечеру 3 декабря судья Смольнинского районного суда Анжелика Морозова частично удовлетворила ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ареста для бизнесмена Валерия Израйлита. Надзор просил полгода, Морозова согласилась на три месяца. Таким образом, во внутренней тюрьме ФСБ коммерсант пробудет как минимум до 6 марта следующего года.

На заседании также был опрошен свидетель стороны обвинения по фамилии Вечерный. Он является сотрудником предприятия «Промышленные технологии», которое поставляло трубы для строительства нефтебазы «Транснефти» в Усть-Луге. Напомним, Израйлиту вменяют хищения при строительстве этого объекта и ущерб от замены якобы некачественных труб. Вечерный не смог вспомнить ни Израйлита, ни конкретную компанию-потребителя в порту Усть-Луга.

Дело Израйлита начало рассматриваться по существу в начале октября. Израйлит возглавлял компанию «Усть-Луга», управляющую одноименным торговым портом. По версии обвинения, он причинил ущерб крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов, «Транснефти», на 3,4 млрд рублей, мошеннически похитил более 200 млн рублей, легализовал преступные доходы и совершил незаконные валютные операции.



