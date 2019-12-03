«Дроны-комикадзе пролетят над Кремлём». Анонимные шантажисты снова пугают от имени Малофеева

Объединённая пресс-служба судов Петербурга опубликовала одно из писем, которые поступают 3 декабря на почтовые ящики судебных учреждений. В послании анонимы грозятся запустить в московское небо «дроны-комикадзе» (авторское написание сохранено. – Прим. ред.).

Вначале злоумышленники сообщают о заминировании суда, затем перечисляют несколько десятков петербургских торговых центров, в которых якобы заложены взрывные устройства.

«Вдобавок ко всему в Москве над Кремлём пролетят начинённые взрывчаткой дроны-комикадзе», – грозятся авторы письма.

Заканчивается письмо исламским восклицанием «от Малофеева».





Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге снова проходит эвакуация во всех зданиях городской судебной системы.

Имя Константина Малофеева связано с опубликованной ранее на сайте Русской службы BBC публикацией о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Как может быть связано с Малофеевым массовое «минирование» в Петербурге и Москве – читайте в материале «Фонтанки».