В Петербурге вынесли приговор члену банды угонщиков. Он искал добычу и убеждал владельцев платить «выкуп»

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор пятому участнику преступной группы, которая специализировалась на кражах грузовиков и микроавтобусов. Помимо самих угонов, мужчина также выманивал у потерпевших деньги, обещая вернуть автомобиль.

Как установил суд, подсудимый, находясь в Петербурге и имея навыки хищения автомобилей, получил предложение от организатора и руководителя преступной группы, которая специализировалась на хищении малолитражных грузовиков и микроавтобусов. Он знал, чем занимается группа, и, желая незаконно обогатиться, согласился к ним присоединиться.

В период с 1 июля по 12 августа 2018 года преступники угоняли микроавтобусы FIAT Ducato, «Луидор», Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter и грузовики Isuzu с находящимся в них имуществом. Украденное потом сбывали, а у владельцев похищенного транспорта обманом выманивали деньги под предлогом возврата машин, но, конечно же, ничего не возвращали.

Как сообщает 3 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый занимался поиском машин для угона, непосредственно участвовал в кражах и сопровождении машин к местам, где их скрывали, использовал на них подложные номера, чтобы скрыть преступления. Кроме того, он обыскивал салоны автомобилей перед сбытом, чтобы найти телефон владельца, и убеждал того заплатить за якобы возврат машины.

Приговор мужчине был вынесен 27 ноября. Суд признал его виновным по п.а ч.4 ст. 158, п.п.а,б ч.4 ст.158, ч.2 ст.326 и ч.4 ст.159 УК РФ и приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор организатору преступной группы и трем его подельникам был вынесен 29 октября 2019 года.



