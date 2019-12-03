Список «Яблока» на выборах в Заксобрание Петербурга в 2021 году возглавит депутат Борис Вишневский

Кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Заксобрание Петербурга в 2021 году поведет депутат Борис Вишневский. Об этом говорится в заявлении, которое партийцы приняли по итогам конференции регионального отделения, сообщили «Фонтанке» в партии 3 декабря.

В своем заявлении участники конференции осудили «травлю» Бориса Вишневского со стороны «пригожинских авторов» (имеются в виду издания холдинга «Патриот», председателем попечительского совета которого выступает предприниматель Евгений Пригожин. – Прим. ред.). «Приход в Санкт-Петербург в качестве губернатора Александра Беглова привел петербургскую политическую жизнь к фактическому уничтожению границы между законным и незаконным, честным и бесчестным, порядочным и недостойным», – говорится в заявлении.

Официальное решение о том, как будет выглядеть список кандидатов в петербургский парламент, «Яблоко» примет на предвыборной конференции. Во время прошлой кампании, в 2016 году, в общегородской части списка кандидатов от «Яблока» было два человека – Борис Вишневский и Михаил Амосов (в результате выборов мандаты получили только они вдвоем). На выборах 2011 года список кандидатов возглавлял основатель партии Григорий Явлинский, он стал депутатом и на протяжении пяти лет возглавлял фракцию «Яблока» в петербургском парламенте.



