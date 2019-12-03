Бывшие власти муниципалитета №72 потратили 10 млн на землю в мешках. Ей можно усыпать всю территорию округа

За 2019 год муниципальное образование №72 в Купчино закупило более 11 тысяч кубометров грунта за 10,7 млн рублей. Этого хватит, чтобы усыпать подведомственные МО земли 20-сантиметровым слоем грунта. Новое руководство объявило закупленную землю в розыск. Об этом 3 декабря сообщил глава муниципального совета Павел Швец.

В купчинском муниципалитете №72 депутаты изучают траты предшественников. С 15 апреля по 8 ноября МО заключил 11 контрактов на поставку 11 345 кубометров грунта на общую сумму в 10,7 млн рублей. Поставщики – компании «Оптима» и «ПромЭкоСинтез». Согласно данным базы СПАРК, гендиректором и владельцем первой является Олег Игоревич Серушков. Человек с идентичными ФИО был хозяином и руководителем «ПромЭкоСинтеза» до 8 ноября, после чего Серушкова сменил Илья Пантелеев. Конкурсы на заключение контрактов не проводились, на портале госзакупок информация о них отсутствует.

«Нового главу администрации избрали 21 ноября. Последний контракт на землю – от 8 ноября, поставку земли по нему должны были осуществить до 19 ноября. Закупленного за 2019 год грунта хватит, чтобы покрыть им 56 725 кв. м. 20-сантиметровым слоем», – рассказал «Фонтанке» председатель совета МО Павел Швец.

Он подчеркнул, что договоры на укладку закупленного грунта не заключались. «То есть искать эту землю стоит в мешках по дворам», – добавил глава совета. Депутаты уже кинули клич по соцсетям, приложив список https://vk.com/wall-61341542_6027 адресов, куда якобы завозили землю, и попросив жителей рассказать, был за завоз грунта в действительности. Это придомовая территория домов и скверы на Бухарестской улице, ул. Белы Куна, Пражской, проспекте Славы, Софийской, Турку, Южном шоссе и Фарфоровском переулке.

Ранее муниципалитет объявил, что при прошлом руководстве на некие подарочные наборы было потрачено 14,6 млн (годовой бюджет МО — 160 млн рублей). При этом за последние несколько месяцев предыдущее руководство не осуществляло обязательные платежи и накопило долги почти на 5,3 млн рублей.



