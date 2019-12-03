Так работает демократия. Финский премьер ушёл в отставку из-за 700 работников почты

Уже второй премьер Финляндии за 2019 год подал в отставку по собственному желанию. В предрождественской суете Суоми предстоит сформировать новое правительство, возможно — с женским лицом, и при этом самым молодым за всю историю.

Antti Rinne//Kosti Keistinen /valtioneuvoston kanslia

Что случилось?

Лидер Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне сумел удержаться в кресле премьер-министра Финляндии лишь полгода. В июне 2019 года он не без труда собрал красно-зелёное правительство из пяти партий, самое «женское» и самое молодое в истории. Все шло вроде бы неплохо, новый кабмин опубликовал амбициозную программу, но споткнулся на том, за что всегда боролись и социал-демократы, — на правах рабочих.

Критика оппозиции на Ринне и СДП обрушилась в связи с масштабной забастовкой, в которую вылился конфликт руководства «Почты» с сотрудниками.

Одной из основных причин трудового спора было намерение работодателя перевести 700 сортировщиков почтовых посылок под действие коллективного трудового договора, более выгодного для работодателя. 11 ноября вышли на двухнедельную забастовку около девяти тысяч работников «Почты», позже к ним присоединились из чувства солидарности профсоюзы других сфер, включая электриков, транспортников, моряков и работников авиационной отрасли, что привело 25 ноября к отмене 250 авиарейсов и параличу судоходства под финским флагом. Лишь 27 ноября сторонам всё же удалось уладить конфликт.





Из-за скандала вокруг государственной компании Posti Oy оппозиция потребовала отставки правительства, которое так и не сумело объяснить, как госкомпания могла «отбиться от рук». Социал-демократы заявили, что министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Сирпа Паатеро узнала о решении «Почты» перевести 700 сортировщиков под действие более дешевого коллективного трудового договора постфактум. Правление Posti Oy уверяло, что она была в курсе и дала согласие. 29 ноября Паатеро попросила об отставке.

Входящая в правительственную коалицию партия «Центр» объявила о недоверии премьеру 1 декабря. Граждане, судя по опросам, тоже разочаровались в правящей партии — с первого места весной 2019-го партия скатилась на третье. Дождавшись письменных аргументов от центристов, Ринне, склонив голову, отправился просить отставку у президента.

Антти Ринне признал, что «были допущены большие ошибки», и заявил, что уход с поста — его личное решение.

Что будет дальше?

Отставка премьер-министра означает, что одновременно с ним все правительство должно уйти в отставку. После этого начнутся переговоры о формировании нового правительства. Вести переговоры будет представитель крупнейшей партии — СДП, — утверждённый президентом. Как правило, именно это лицо и становится в будущем премьером. Место главы кабмина финские СМИ прочат министру транспорта Санне Марин, первому заместителю председателя СДП. Если Марин действительно будет выбрана, она станет самым молодым премьером Суоми — ей сейчас 34 года. Кроме того, количество женщин-политиков во власти будет рекордным за всю историю страны. Впрочем, женщины уже стояли во главе кабмина Финляндии, хоть и недолго – Аннели Яттеенмяки в 2003-м и Мари Кивиниеми в 2010 – 2011-м. Однако о своей готовности занять место Ринне — если «партия прикажет» — сообщил и председатель парламентской фракции СДП Антти Линдман.

На переговорах нужно будет также решить, оставлять ли нынешнюю правительственную программу. По оценке профессора политологии из Университета Тампере Илкки Руостетсаари, будущее правительство будет сформировано с очень небольшими изменениями по сравнению с его предшественником, а новый премьер будет назначен до Рождества.

Как минимум, нужно будет выбрать нового министра по делам местного самоуправления и управления собственностью вместо Сирпы Паатеро. Если Марин станет премьер-министром, должность министра транспорта и коммуникаций займёт кто-то из её однопартийцев. По мнению Руостетсаари, возможно, что «Центр» тоже сменит своих министров и главой минфина Катри Кулмуни станет министр финансов.





Дежавю?

Новое правительство Финляндии было сформировано в июне 2019 года. Предшественник Ринне, председатель партии «Центр» Юха Сипиля, не дождался апрельских парламентских выборов и подал в отставку в марте 2019-го из-за провала реформы соцздрава. Он ушёл за три недели до выборов, чтобы не обрушить рейтинг своей партии, со словами о том, что не имеет морального права оставаться в кабмине. Его место во главе партии заняла 32-летняя Катри Кулмуни. Однако Антти Ринне пока председательские полномочия в своей партии складывать с себя до июня 2020-го не собирается, ведь до следующих парламентских выборов в Финляндии ещё далеко.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»