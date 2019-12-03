Вслед за Петербургом злоумышленники минируют суды в Москве. Следы ведут на Украину

Вслед за Петербургом злоумышленники минируют суды в Москве, при зтом злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Угрозы злоумышленников с требованиями во все суды Москвы и другие учреждения столицы поступают из-за рубежа рассылкой по электронной почте», – сказал собеседник агентства. Источник в силовых структурах сообщил в свою очередь ТАСС, что «предположительно, угрозы поступают с территории Украины».

Ранее сообщалось, что угрожавшие взрывом требуют перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий. В судах подтвердили информацию о требованиях злоумышленников, однако суммы не уточнили.

Напомним, что с вечерними сумерками 3 декабря началась эвакуация зданий судебной системы в Петербурге. На выход пошли Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский райсуды, станции метрополитена «Достоевская» и «Пушкинская» и Витебский вокзал.

Накануне более 10 тысяч петербуржцев попали под волну «минирований». В городе проверяли не только суды и торговые центры, но и больницы, а также поезда метро.



