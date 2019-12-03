Беглов осмотрел Хельсинки и пообещал развитие городской среды в Петербурге. Мэр финской столицы оценит благоустройство во время Евро-2020

Петербургский губернатор свой первый иностранный визит нанес главе города-побратима Хельсинки Яну Вапаавуори. Осмотрев городские пространства у соседей 3 декабря, Александр Беглов заверил, что в Петербурге за это направление «всерьёз взялись».

«Финляндия – наш ближайший сосед и давний, надежный партнёр. По традиции, свой первый визит в статусе губернатора Санкт-Петербурга я совершаю именно в Хельсинки», – приводит 3 декабря слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов на встрече с финским коллегой не скрывал, что его интересует развитие городской среды. «Мы в Петербурге всерьёз взялись за развитие этого направления, и обмен опытом нам интересен», – отметил Беглов, похвалив то, как развивается Хельсинки. Особо он выделил библиотеку Oodi, предположив, что возможны совместные проекты с российской стороной. Например, библиотекой имени Маяковского, которую он охарактеризовал как «культурный и интеллектуальный центр» города.

При этом Беглов поделился с финнами тем, как развивается Петербург, напомнив о трех новых станциях Фрунзенского радиуса метро и «масштабных работах по благоустройству». Оценить развитие города-побратима Вапаавуори сможет уже на следующий год, так как его петербургский коллега пригласил его на матч чемпионата Европы Россия – Финляндия 17 июня и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





Александр Беглов подчеркнул, что хотел бы развивать партнерские отношения с Хельсинки. В следующем году будет подписан план стратегического сотрудничества между двумя городами, который придаст «новую динамику».

Ранее 3 декабря губернатор встретился с президентом Финляндии.