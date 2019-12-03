Для петербургских детей провели мастер-класс о правилах безопасности в городе

Специалисты поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» выступили перед петербургскими детьми, чтобы научить их не попадать в опасные приключения или хотя бы выходить из них невредимыми. 20 юным участникам мероприятия не просто прочитали лекцию о том, какие опасности подстерегают ребенка в городе, а устроили игру, в которой разобрали несколько типичных ситуаций, угрожающих ребенку. Дети узнали, как правильно действовать, если они потерялись, на них нападает собака или чужой взрослый просит ему помочь.

Мероприятие было устроено совместно отрядом «Лиза Алерт» и компанией МегаФон, которая показала детям и родителям созданный ее специалистами фильм «Безвредные советы: безопасность в городе». Он доступным языком на конкретных примерах демонстрирует, каковы правила поведения в черзвычайных ситуациях, а также каких событий лучше избегать и как это делать. Как сообщила Людмила Чехова, директор по связям с общественностью Северо-западного филиала ПАО «МегаФон», в основу фильма лег опыт поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», поэтому все правила проверены практикой.

«Фонтанка» опубликовала этот фильм, предварив его небольшим тестом на знание основных правил безопасности для детей, и просит поделиться этими сведениями с друзьями, родственниками и знакомыми.

МегаФон проводит подобные мастер-классы и другие мероприятия в области защиты детей в разных регионах. Кроме того, оператор создал платформу «МегаФон.Поиск», которая в экстренном случае анализирует большие данные и выясняет, кто может что-то знать о пропавшем. Людям, которых выбрала программа, рассылаются сообщения с фотографией, приметами, возрастом пропавшего. Эта платформа уже была успешно использована при поисках более чем 300 человек и помогла быстрее и надежнее установить их местонахождение. Кроме того, у МегаФона есть несколько услуг, которые позволяют заботиться о безопасности детей и пожилых родственников: следить за их перемещениями и получать уведомления, если они выходят за границы заданной зоны.



