Побег задержанного за взятку капитана УСБ из СК Петербурга. Коллеги его ловили хором и с выражением

Несколько оперативников собственной безопасности главка бегали по микрорайону вблизи здания Следственного комитета. Они гонялись за своим же товарищем, которого привезли после изъятия у него денег. Судя по всему, вопрос о мере пресечения закрыт.

По информации «Фонтанки», около 18 часов 3 декабря из Следственного комитета Петербурга, расположенного на набережной реки Мойки, попытался совершить побег задержанный утром 33-летний капитан полиции Роман Вартанов.

Работающий в Управлении собственной безопасности главка Роман Вартанов был задержан в своем собственном кабинете утром 3 декабря после того, как ему передали 300 тысяч рублей. Как ранее сообщило наше издание, сумму Вартанов попросил у своего бывшего начальника по службе в уголовном розыске за беспроблемное восстановление в МВД.

По данным «Фонтанки», Вартанов вместе с адвокатом вышел покурить во двор Следственного комитета. После этого кинулся к воротам на улицу, выскочил и побежал по переулку в сторону улицы Декабристов. Так как курили и его сослуживцы из УСБ, то они также примкнули к беготне. С криками, выражающими явное неуважение в Вартанову, оперативники побегали минут пять и, догнав подозреваемого, доставили его обратно.

Как подсказали «Фонтанке» в Управлении собственной безопасности, «если раньше еще шли переговоры с Вартановым о том, что он признается и остается на свободе, то теперь вопрос о мере пресечения закрыт».



