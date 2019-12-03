Происшествия
В Петербурге снова «минируют» суды. Вместе с ними вокзал и две станции метро
Здания судебной системы в Петербурге снова эвакуируют вечером 3 декабря. На выход пошли Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский райсуды.
В объединённой пресс-службе судов Петербурга отмечают, что на сей раз авторы анонимок уже не требуют биткоины, просто оповещают о заминировании. В распоряжении «Фонтанки» оказалось письмо, присланное на ящик Петродворцового суда.
«Суд заминирован. Так же заминирован вокзал,метро Достоевская и метро Пушкинская», – пишут злоумышленники (авторская орфография сохранена).
Накануне более 10 тысяч петербуржцев попали под волну «минирований». В городе проверяли не только суды и торговые центры, но и больницы, а также поезда метро.