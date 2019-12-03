В Петербурге снова «минируют» суды. Вместе с ними вокзал и две станции метро

Здания судебной системы в Петербурге снова эвакуируют вечером 3 декабря. На выход пошли Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский райсуды.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга отмечают, что на сей раз авторы анонимок уже не требуют биткоины, просто оповещают о заминировании. В распоряжении «Фонтанки» оказалось письмо, присланное на ящик Петродворцового суда.

«Суд заминирован. Так же заминирован вокзал,метро Достоевская и метро Пушкинская», – пишут злоумышленники (авторская орфография сохранена).

Накануне более 10 тысяч петербуржцев попали под волну «минирований». В городе проверяли не только суды и торговые центры, но и больницы, а также поезда метро.



