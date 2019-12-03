В новый год с новой квартирой: скидки от «Группы ЛСР» составят до 345 тыс. рублей

ПАО «Группа ЛСР»

Декабрь – время подведения итогов и приготовлений к самому волшебному празднику. В преддверии Нового года «Группа ЛСР» дарит скидки от 100 до 345 тыс. рублей в своих девяти жилых проектах комфорт- и бизнес-класса в Красногвардейском, Приморском, Невском или Московском районах.

Сумма скидки зависит от жилого комплекса и количества комнат в приобретаемой квартире: от одной до трех. К примеру, минимальная скидка из всего пула специальных предложений предоставляется покупателям однокомнатной квартиры в ЖК комфорт-класса «Заповедный парк». Она составляет 100 тыс. рублей.

Максимальная скидка в 345 тыс. рублей действует при покупке трехкомнатной квартиры ЖК комфорт-класса «Шуваловский».

Жилые комплексы обеспечены детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами, местами для отдыха, а также встроенными помещениями для формирования необходимой внутренней инфраструктуры. Обязательными для всех объектов являются комплексное озеленение внутренней территории и строительство паркингов, позволяющих освободить придомовое пространство от автомобилей жильцов.

Сроки предложения: с 1.12.2019 года по 31.12.2019 года. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://www.lsr.ru/spb или по тел. 8 (812) 325 01 01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Заповедный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф