Это Украина. СБУ объявила в розыск участника российско-украинского обмена

Выданный Киевом России в статусе ключевого свидетеля по делу сбитого «Боинг-777» Владимир Цемах теперь объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины.

«Лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования», – сообщается 3 декабря в карточке Цемаха на сайте МВД республики.

СБУ разыскивает переданного России экс-командира ПВО ДНР по подозрению по части 3 статьи 258 УК Украины (террористический акт) и части 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации).

Важный свидетель по делу сбитого «Боинг-777» стал участником обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября этого года. До конца было не ясно, выдаст ли его Киев, однако накануне, 5 сентября, киевский суд освободил экс-командира. Ранее голландская прокуратура и депутаты Европарламента требовала не включать Цемаха в обменные списки.





В ноябре СМИ сообщили о том, что из свидетеля Цемах стал подозреваемым в деле сбитого лайнера.

Напомним, Владимир Цемах был арестован в начале июля 2019 года. Он командовал ПВО рядом с городом Снежное, где упал лайнер, однако должность получил через три месяца после катастрофы. Цемах обвинялся по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта трёх россиян и одного гражданина Украины. Владимира Цемаха среди них не было.