Беспилотники появятся на дорогах Петербурга и Ленобласти в ближайшее время

География эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования будет расширена до 11 регионов уже в ближайшее время. К двум регионам, где испытания проводятся уже несколько месяцев, добавят еще девять.

Как сообщает 3 декабря ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, в ближайшее время испытания биспилотных автомобилей начнутся на дорогах Петербурга, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, а также Чувашии и Краснодарского края. В Петербурге беспилотники планируют пустить в том числе на Невский и Литейный проспекты.

Пока тестирование проходит только на дорогах Москвы и Татарстана. Расширить географию эксперимента было предложено в июне этого года. В середине ноября в Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП. В компании подчеркнули, что в момент столкновения машиной управлял водитель-испытатель. После этого его временно отстранили от участия в тестах.



