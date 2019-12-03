«Яблоко» потребовало от 43 регионов отменить запрет на митинги у органов власти. Того же безуспешно просила «Справедливая Россия»

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова направила обращения прокурорам 43 регионов России, сообщили в пресс-службе партии 3 декабря. Она требует проконтролировать, чтобы власти субъектов внесли поправки в закон «О митингах...» и привели его в соответствие с Конституцией.

В этом году Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу на законодательство о митингах республики Коми. Суд признал противоречащим Конституции запрет митинговать в радиусе 50 м от органов власти. Но такой запрет есть в законодательстве многих регионов, в том числе в петербургском. Региональная «Справедливая Россия» в ноябре обращалась к спикеру Заксобрания Петербурга с просьбой как можно скорее рассмотреть проект поправок в городской закон, которые приведут его в соответствие с Конституцией. Однако действия это обращение не возымело.

Петербургский парламент в феврале 2019 года принял в первом чтении инициативу, которая смягчает закон «О митингах...». В частности, проект разрешает собирать акции с пятьюстами участниками без уведомления властей. Однако на первом чтении процесс рассмотрения законопроекта застопорился.



