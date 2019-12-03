«Это был один из лучших матчей в моей жизни». Хоккей возвращается на «Газпром Арену»

В декабре «Газпром Арена» вновь примет два хоккейных матча. В ожидании этого события вспоминаем эмоции главных действующих лиц прошлогодней «русской классики».

предоставлено ХК СКА

15 и 19 декабря на «Газпром Арене» пройдут матчи «русской классики»: Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА соответственно. Футбольному стадиону второй год подряд предстоит масштабная перестройка под ледовую арену. В 2018-м обе встречи прошли при аншлагах и собрали в общей сложности 139 151 человека. Хоккеисты и тренеры были в шоке.

Впервые о желании сыграть в хоккей на футбольном стадионе стало известно в октябре 2018 года. Естественно, с учетом вместимости «Газпром Арены» сразу заговорили о рекорде посещаемости. До этого лучшим отечественным достижением была игра чемпионата мира 1957 года СССР — Швеция. Тогда на Центральном стадионе им. Ленина в Москве (сейчас – «Лужники») собралось 55 тысяч зрителей. Долгое время этот результат вообще был лучшим в мире. Лишь в 2001 году матч между двумя студенческими командами США из Мичигана сумел собрать больше – 74 554 зрителя. «Газпром Арене» с первой же попытки по итогам матча Россия – Финляндия удалось установить отечественный рекорд и занять почетное пятое место в числе самых посещаемых матчей в истории мирового хоккея.

– Замечательный праздник хоккея, – делился после той игры форвард сборной России Сергей Андронов. – Болельщик пришел, прекрасная атмосфера — одно удовольствие играть. Пока нет ощущения, что прикоснулись к историческому моменту, может, оно появится потом. Лед, конечно, перемороженный был, особенно в первом периоде. Я думаю, всё дело в привычке.

– Матч в Санкт-Петербурге был потрясающим, – говорил нападающий сборной России Михаил Григоренко. – Отличная атмосфера — здорово, что пришло столько народа. Одно удовольствие играть при заполненных трибунах, тем более против Финляндии. Доводилось ли раньше играть в похожем формате? Один раз в НХЛ мы играли матч на улице в регулярном чемпионате. Это было в Колорадо на бейсбольной арене.





При этом одним хоккеем «русская классика» не ограничилась. Перед матчами на стадионе проходило множество развлекательных мероприятий под общим названием Hockey Classic Fest. Особенно многим запомнилось выступление перед играми «Мумий Тролля» и Григория Лепса.

– Игра на Крестовском завораживает даже во второй раз за неделю, – рассказывал уже после матча СКА — ЦСКА форвард московских армейцев Михаил Григоренко. – На разминке Лепс выступал — это даже поинтереснее, чем в прошлый раз. Шума побольше было. Мне понравилось. Вчера потренировались здесь, это тоже помогло.

– Никто из участников прошлого матча на «Газпром Арене» особо не делился советами, я подходил к некоторым ребятам, спрашивал, – объяснял нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. – Отзывы хорошие, говорили, что это незабываемо. Раскатка под Лепса? На самом деле это было особенно классно. «Рюмка водки» нас не соблазнила. Забивать при 67 тысячах — это классно. Не задумываешься, что болеют не за тебя, это матч на всю память, одни положительные эмоции.

Некоторые хоккеисты настолько прониклись атмосферой, что даже пожалели о закрытой крыше.

– На раскатке чувствовалось, что большая дистанция между полем и болельщиками, но к этому быстро привыкаешь, – говорил защитник сборной России Андрей Педан. – Я даже побыстрее старался разворачиваться, чтобы в борт на въехать. Я за то, чтобы играть под открытой крышей. А ещё лучше, чтобы снег шёл! А вот ветер — это лишнее.

– Всё здорово, было прикольно сыграть, – делился эмоциями нападающий ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов. – Если бы открыли крышу, было бы ещё холоднее. Может, даже снег бы пошёл.

Тем не менее закрытая крыша позволила провести матч в комфорте и в то же время почувствовать атмосферу хоккейной классики.





– Дополнительно никак не утеплялись, – говорил нападающий СКА Сергей Плотников. – Было тепло, не пришлось лишний раз надевать шапки, как на разминку. Это был один из лучших матчей в моей жизни. Слава богу, я был не на трибуне! Хотелось бы, чтобы чаще устраивали такие матчи, атмосфера потрясающая, народу нравится. Футболистам, которые чаще играют при 70 тысячах, завидуем. Но у нас тоже будет новый стадион с серьезной вместимостью. Этот матч дал ответ, какой спорт в России — номер один. Не знаю, как по мне ответ один: хоккей.

Подводя итоги матчей, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что атмосфера была фантастической.

– Эта поддержка дарит непередаваемые ощущения, – подчеркнул Роман Ротенберг. – Думаю, в будущем мы подумаем над повторением такого события. Сегодня подумали, что можно три или четыре матча в год проводить на «Газпром Арене». Мы в этом плане максималисты. Эта игра показала, что мы способны регулярно собирать по 20 тысяч зрителей. Мы можем и с Канадой сыграть на футбольном стадионе. Думаю, наши коллеги оценят этот уровень. С точки зрения организации все увидели, что мы на высочайшем уровне.

Повторение «русской классики» произойдет уже совсем скоро. 15 декабря на «Газпром Арене» пройдет матч Россия — Финляндия (начало в 16:00), а 19 декабря СКА сыграет против ЦСКА (начало в 20:00). Приобрести билеты можно здесь. Стоимость от 150 рублей.

«Фонтанка.ру»