Войны войнами, а братство общее. Фанаты «Зенита» послали общественников к задержанным болельщикам «Спартака»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» призвали общественные организации проверить условия содержания в спецприемнике на Захарьевской улице фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.

Неравнодушные любители городского футбола высказали опасение по поводу того, что некоторые сотрудники полиции могут быть болельщиками «Зенита», а значит, предвзято отнестись к гостям из Москвы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОНК Санкт-Петербурга, опасения не подтвердились. Жалоб на условия содержания нет. По словам самих задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.

В ближайшее время к фанатам «Спартака» придет адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» (1:0) прошел в минувшее воскресенье, 1 декабря, на «Газпром Арене». Игре предшествовали массовые задержания болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.



