Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +3
$ 64.14р
71.06р
17:53 03.12.2019
Расширенный поиск

Спорт
03.12.2019 17:11
Печать

Войны войнами, а братство общее. Фанаты «Зенита» послали общественников к задержанным болельщикам «Спартака»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» призвали общественные организации проверить условия содержания в спецприемнике на Захарьевской улице фанатов «Спартака», задержанных на 15 суток за мелкое хулиганство.

Неравнодушные любители городского футбола высказали опасение по поводу того, что некоторые сотрудники полиции могут быть болельщиками «Зенита», а значит, предвзято отнестись к гостям из Москвы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОНК Санкт-Петербурга, опасения не подтвердились. Жалоб на условия содержания нет. По словам самих задержанных, сотрудники полиции ведут себя корректно.

В ближайшее время к фанатам «Спартака» придет адвокат, и они будут обжаловать решение суда об административном аресте.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» (1:0) прошел в минувшее воскресенье, 1 декабря, на «Газпром Арене». Игре предшествовали массовые задержания болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Группа ЛСР»
      03.12.2019 17:09

      В новый год с новой квартирой: скидки от «Группы ЛСР» составят до 345 тыс. рублей

      Декабрь – время подведения итогов и приготовлений к самому волшебному празднику. В преддверии Нового года «Группа ЛСР» дарит скидки от 100 до 345 тыс. рублей в своих девяти жилых проектах комфорт- и бизнес-класса в Красногвардейском, Приморском, Невском или Московском районах.
      People photo created by tirachardz - www.freepik.com
      03.12.2019 15:01

      Клиент «Петербургской Недвижимости» выбрал квартиру с помощью сервиса VR-ипотека

      При помощи очков виртуальной реальности покупатель из Красноярска, не покидая своего города, ознакомился с окружением, архитектурой и планировками петербургского жилого комплекса «Философия на Московской» от Setl Group.
      ПАО МКБ
      03.12.2019 13:32

      В ноябре МКБ организовал размещение облигаций общей номинальной стоимостью почти 100 млрд рублей

      В ноябре Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором одиннадцати сделок по размещению облигаций. Общая номинальная стоимость выпусков составила 97,6 млрд рублей.
      pixabay.com
      03.12.2019 13:19

      7 декабря - круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»

      Городской портал «Фонтанка.ру» и клиника адаптационной медицины X-Clinic проводит круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      03.12.2019 12:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

      В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».
      ПСК
      03.12.2019 11:45

      «Новый Невский» от ГК «ПСК» получил аккредитацию еще двух банков

      ЖК бизнес-класса «Новый Невский» аккредитован сразу двумя крупными банками с ключевой специализацией на ипотечном кредитовании. Это ипотечно-строительный банк «ДОМ.РФ» и «Росбанк Дом» — ипотечный филиал Росбанка.
      предоставлено компанией ARKAN
      02.12.2019 17:14

      Итоги ноября 2019 года от команды ARKAN

      В ноябре 2019 года было совершено 14 попыток угона.
      ГК «Полис Групп»
      02.12.2019 17:03

      ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

      ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.
      СК «Инвестторг»
      02.12.2019 16:24

      СК «Инвестторг» дарит паркинг

      Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      02.12.2019 16:04

      Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
      «Аквилон Инвест»
      02.12.2019 15:47

      «Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.