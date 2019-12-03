В Ломоносове «исчезают» пешеходы. Происшествия не первый год снимает одна и та же камера

В Ломоносове 3 декабря женщину-пешехода сбили там, где подобные ДТП происходили неоднократно: водители как будто перестают видеть людей. Эти случаи не первый год фиксирует камера наружного наблюдения, висящая на соседнем фотоателье.

На Дворцовом проспекте, 49, женщина переходила на зелёный свет светофора; водитель дорожной службы тоже ехал на зелёный, но по какой-то причине не увидел пешехода и совершил наезд, сообщает паблик «Мы ломоносовцы» «ВКонтакте». Женщина получила ушибы.

29 ноября на этом же перекрёстке автобус чуть не задавил женщину. Пешеход попал под легковушку здесь же 20 февраля (тоже есть видео), а в феврале 2015 года маршрутка сбила ребёнка.







Жители города считают, что следовало бы поменять схему движения. Например, на одном из соседних перекрёстков, у администрации, нет одновременного зелёного света для машин и пешеходов. «Может быть, и на этом перекрёстке нужна такая организация движения?» – задаются вопросом горожане.