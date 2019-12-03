Опрос: россияне планируют потратить на новогодний стол 10 тысяч рублей

Россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч рублей. Почти треть россиян купят водку, выяснило аналитическое агентство Nielsen.

Как сообщает 3 декабря РИА Новости, специалисты Nielsen опрашивали жителей в супермаркетах. Самые популярные новогодние напитки у россиян – шампанское и игристые вина. 40% признались, что пьют на Новый год водку. Исследование показало, что на столе у россиян обязательно будут фрукты и овощи, сыр, птица, рыба и свежее мясо. На это сограждане планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей.

По мнению Nielsen, почти 70% соберутся на праздник в семейном кругу. Самостоятельно будут готовить новогодний ужин 85% респондентов. Напомним, в прошлом году россияне собирались потратить на Новый год 16 тысяч рублей: почти половину – на новогодний стол, другую – на подарки.



