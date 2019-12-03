Грета Тунберг добирается до Мадрида на катамаране. Пока гостит в Лиссабоне

Шведская школьница Грета Тунберг опять систематически прогуливает уроки – с середины ноября она едет на климатическую конференцию COP 25 в Мадрид. Пока добралась до Лиссабона.

О том свидетельствует её собственная запись в «Твиттере». «Лиссабон!» – написала Тунберг 3 декабря. Тунберг прибыла в столицу Португалии на частном катамаране супружеской пары Vagabonde, на котором от американских берегов в Старый Свет она плывет вместе с отцом.





Напомним, в августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию, предоставленной ей одним из арабских шейхов. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу. После громогласно растиражированного зарубежными СМИ её спича с трибуны Генассамблеи в Европе начались массовые акции протеста экоактивистов. Спустя некоторое время президента РФ спросили, как он относится к новоявленному лидеру «зеленых». Путин назвал Тунберг «доброй, но малоинформированной девочкой». Эту фразу она немедленно поместила в свой статус в соцсети. Позже она сменила её признанием в психическом заболевании.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.