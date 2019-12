СМИ опознали в убийце из Берлина «киллера на велосипеде» из Москвы. Предыдущая попытка журналистов установить личность Соколова провалилась

Несколько изданий – Der Spiegel, The Insider и Bellingcat – настаивают, что им удалось узнать, кто скрывается за личностью 49-летнего Вадима Соколова, который в Германии подозревается в убийстве грузинского силовика Зелимхана Хангошвили. Ранее газета The New York Times уже называла якобы настоящее имя задержанного, но ошиблась.

«Используя программное обеспечение для распознавания лиц, фотографии арестованного в Берлине Соколова сравнили со снимками [из базы Интерпола на имя Вадима] Красикова. Результат: совпадение более 80 процентов», – сообщает 3 декабря немецкий Der Spiegel.

Журналисты натолкнулись на отмененный в 2014 году международный ордер на арест Красикова 1965 года рождения, который подозревался в убийстве российского бизнесмена Альберта Назарова в 2013 году. Смерть предпринимателя попала на видео и активно освещалась СМИ, в том числе, и из-за необычного способа убийства: злоумышленник подъехал к Назарову на велосипеде, после чего выстрелил, как это было и в случае с устранением Хангошвили.

«Через год, 29 января 2014 года, в федеральный розыск по этому делу [Назарова] был объявлен Вадим Красиков. 26 июня 2015 года розыск был прекращен. Что происходило с Красиковым дальше – неясно», – уточняет The Insider.





Журналистам-расследователям удалось выяснить, что имя Красикова сейчас невозможно найти в «Интегрированном банке данных» (ИБД) МВД, хотя в оффлайновой базе якобы есть циркуляр с датой прекращения розыска – 26.06.2015. «Это значит, что кто-то постфактум стер информацию о Красикове в базе», – резюмирует The Insider, делая вывод, что за ним могло стоять государство. Якобы Россия не стала предоставлять никаких данных о Красикове немцам.

Ранее Bellingcat также указывал на возможную связь подозреваемого в убийстве в Берлине с российскими спецслужбами: «...номер [паспорта] "Соколова" также похож на паспорта других офицеров ГРУ». Кроме того, документ ему выдали за несколько дней до поездки, а до этого такой человек в Европу не ездил.

Свою версию того, кто может скрываться за личностью Вадима Соколова, ранее высказало издание The New York Times, признав в нем уроженца Новгородской области и бывшего петербургского милиционера Владимира Степанова. «Фонтанка» выяснила, что «последние пятнадцать лет экс-милиционер контактирует лишь с одной системой – пенитенциарной», поэтому в Берлине он ничего совершить не мог.