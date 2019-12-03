Не по газу, так по нефти. Украина и РФ подписали договор о транзите до 2030 года

«Укртранснафта» и «Транснефть» заключили соглашение о продлении транзита российской нефти в Европу до 1 января 2030 года, то есть на 10 лет, сообщила украинская компания в своем Facebook 3 декабря.

«АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" приняли дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», – говорится в сообщении.

Документ подписали гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в хорватском Загребе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между компаниями.





Согласно заявлению украинской компании, заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов компании.

Напомним, что 1 января 2020 года истекает действие 10-летнего договора по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины. Переговоры о его продлении ведутся в эти дни, но пока безуспешно.