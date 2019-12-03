ГИБДД: Число аварий с такси растет угрожающими темпами

В 2019 году в России серьезно выросло количество ДТП с участием автомобилей такси. По мнению экспертов, основная их причина – это усталость таксистов, которые из-за низких тарифов вынуждены работать до 14 часов в день. Улучшить ситуацию должен новый закон о такси, но его до сих пор дорабатывают.

Об угрожающих темпах роста числа ДТП с такси в России рассказал на проходящем в Москве семинаре по безопасности движения начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов, передает 3 декабря «Коммерсантъ». За 10 месяцев 2019 года их произошло 2,7 тысячи, и это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Отдельно в Москве рост еще больше – на 70%.

Число погибших в ДТП с такси в стране в 2019 году выросло на 41% – 110 жертв за 10 месяцев. На 63,9% увеличилось количество пострадавших: их 3,66 тысячи. При этом общее число ДТП в России за тот же период снизилось по сравнению с 2018 годом на 3,5%.

Как отмечают в ГИБДД, наибольший вклад в сложившуюся ситуацию дают нарушения, совершенные таксистами из-за спешки: несоблюдение очередности проезда перекрестка и дистанции, непропуск пешеходов, неправильные перестроения. По мнению экспертов, основная причина роста аварийности – это низкие тарифы, установленные агрегаторами. Из-за них водители вынуждены работать по 12 – 14 часов в день. Кроме того, из-за подобных условий из такси уходят местные водители, а на их место приходят мигранты, которые имеют низкие навыки вождения и плохо знают город.





Власти Москвы направили в Госдуму «ряд предложений», призванных исправить ситуацию. В частности, предлагается заложить в новую редакцию так называемого «закона о такси» норму об обязательном наличии у водителя такси российских прав.

Этот законопроект депутаты пытаются принять уже пять лет. В 2018 году его приняли в первом чтении, и с тех пор документ находится на доработке. Среди предложений, к примеру, запрет на работу в такси иностранным гражданам. Также предлагалось разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси. Как рассказал «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, в настоящее время законопроект направлен в государственно-правовое управление президента. Сроки его принятия депутат не назвал, но точно не в этом году.

«Ситуацию с аварийностью сразу не исправишь, у нас огромная страна – 30% работающих в такси людей никто не проверяет, – добавил Ефимов. – Методы контроля в законе мы закладываем, также будет введен минимальный стаж для работы в такси – три года – и обязательные российские права».

В свою очередь, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов заявил на семинаре о необходимости делать ставку на цифровые средства контроля, к примеру камеры в салонах такси для контроля уровня усталости водителей и системы ограничения приема заказов при переработках. Кроме того, компания совместно с Минтрансом разрабатывает систему электронных путевых листов. Она позволит дистанционно проводить медосмотры водителей перед выходом на линию. В Минтрансе подтвердили, что тестирование системы запустят в 2020 году.