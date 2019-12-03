Мост упал прямо перед капотом едущего оренбуржца. Он снял обрушение на видео

Впечатляющие видеозаписи как момента обрушения 200-метрового участка путепровода в Оренбурге, так и его последствий, снятых дроном, публикуют 3 декабря соцсети, СМИ и Следственный комитет.

Видео: YouTube/Morozoffly





Видео: YouTube/Оренбург Медиа

«Ему жизнь спас чувак, стоявший со знаком аварийной остановки. Не притормози перед ним – аккурат попал бы под завал», – пишут в соцсетях про очевидца-счастливчика.

Несмотря на появление одного видео, СУ СК по Оренбургской области на своём сайте просит очевидцев, заснявших ЧП, предоставить ролики в управление или полиции. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).

Сам инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл вечером 2 декабря. Путепровод находился на ремонте уже месяц, движение там, по информации «ВестиРамы», было реверсивным. В роковой момент по нему двигались «Лада Приора» и грузовик «Мерседес» с полуприцепом – по данным СК, вес перевозимого им строительного щебня значительно превышал допустимую нагрузку на объект. По словам очевидцев, «Мерседес» проскочил, и на ехавшей за ним фуре «Скания» мост повело.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Пострадали два человека – водители этих машин. У них рваные раны и ушибы, у одного – сотрясение головного мозга.

На месте рухнувшего путепровода будет построен новый. Об этом, как пишет OrenDay, 3 декабря заявил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, решение о финансировании уже принято.