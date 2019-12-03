Сгоревший около берегов Норвегии российский траулер подняли из воды

Норвежские спасатели с привлечением компании из Нидерландов полтора дня поднимали со дна российское судно.

«Подъем российского траулера "Бухта Наездник" начался через два месяца после того, как он загорелся в бухте Тромсё, в 03.30 в понедельник <...> Работы требовали полной отдачи, так как в затонувшем судне осталось много топлива», – сообщает 3 декабря телеканал NRK.

Спасательная операция была осложнена непогодой и опасностью разлива топлива. Норвежцы привлекли к работам голландскую компанию. После поднятия траулера топливо – его осталось примерно 110 кубометров – будет откачено. В пятницу, 13 декабря, судно собираются отбуксировать в Берген.





В компании-судовладельце «Мурманский траловый флот» ТАСС подтвердили, что траулер «Бухта Наездник» поднят и сейчас он висит на цепях специального плавучего крана.

Судно «Бухта Наездник» загорелось 25 сентября в 10:59 по местному времени (или почти в полдень по Москве). Возгорание было такое сильное, что северную часть города заволокло дымом. Полиция начала эвакуацию. В больницы попали 12 членов экипажа и десятки местных жителей. Экстренные службы сообщали о возможности взрыва. 26 ноября судно затонуло. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку после сообщений СМИ о сильном возгорании на траулере под российским флагом.