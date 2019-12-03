Настя Рыбка пытается зарабатывать без олигархов. У девушки вышел первый клип на песню «Понты»
Модель Настя Рыбка подалась в певицы. Вечером 2 декабря она выпустила свой дебютный трек «Понты» и клип на него. Вместе с ней в ролике снялась позабытая звезда русскоязычного Youtube Рома Жёлудь.
В основу клипа легла история о меркантильном мужчине, которого принято называть коротким словом «альфонс». Настя Рыбка дарит герою Жёлудя часы и айфоны, а он не ценит, находит других богатых девушек. В итоге обиженная влюблённая модель решается на месть и инициирует избиение возлюбленного.
На данный момент клип собрал около 12 тысяч просмотров. Количество дизлайков под ним почти сравнялось с количеством лайков. В комментариях пользователи отпускают сальные шутки, связывая порно-ролики с Рыбкой и новое увлечение музыкой.
Справка:
Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) прославилась после публикации в соцсетях видеозаписей отдыха с миллиардером Олегом Дерипаской. Ролики в своём расследовании использовал Фонд борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом). Суд обязал Рыбку и её тренера Алекса Лесли выплатить бизнесмену по полмиллиона рублей.
Вашукевич в суде попросила через журналистов прощения у олигарха. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я орудие, люди воспользовались мной. Никаким образом больше не буду компрометировать Дерипаску», – высказалась подозреваемая. Рома Жёлудь - Youtube-звезда в начале 2010-х. Обрёл популярность у тинейджеров из-за своей схожести с американским певцом Джастином Бибером. После 2012 года популярность блогера начала падать, через пару лет он переехал жить в Лос-Анджелес.