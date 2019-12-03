Настя Рыбка пытается зарабатывать без олигархов. У девушки вышел первый клип на песню «Понты»

Модель Настя Рыбка подалась в певицы. Вечером 2 декабря она выпустила свой дебютный трек «Понты» и клип на него. Вместе с ней в ролике снялась позабытая звезда русскоязычного Youtube Рома Жёлудь.

В основу клипа легла история о меркантильном мужчине, которого принято называть коротким словом «альфонс». Настя Рыбка дарит герою Жёлудя часы и айфоны, а он не ценит, находит других богатых девушек. В итоге обиженная влюблённая модель решается на месть и инициирует избиение возлюбленного.

На данный момент клип собрал около 12 тысяч просмотров. Количество дизлайков под ним почти сравнялось с количеством лайков. В комментариях пользователи отпускают сальные шутки, связывая порно-ролики с Рыбкой и новое увлечение музыкой.



