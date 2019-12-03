Происшествия
После чёртовой дюжины часов огонь на складе в Шушарах ликвидирован. Каучуковое пепелище заливают водой
Спустя 13 часов после начала пожара в промзоне посёлка Шушары в Петербурге ликвидировано открытое горение. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 3 декабря.
Площадь тления на завалах составляет 100 квадратных метров. Проливку территории осуществляют пять расчётов и 26 человек.
Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в МЧС 3 декабря в 2:13. Загорелся склад АО «Логистика-Терминал». Пламя полыхало на площади в 6 тысяч квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали.
Огонь уничтожил около 4 тысяч тонн каучука (в порошке) и примерно одну тонну фанеры. Эксперты оценили ущерб в три млн долларов.
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Справка:
АО «Логистика-Терминал» управляет железнодорожным терминалом в Шушарах. Он специализируется на обработке контейнеров, включая услуги по перегрузке на различные виды транспорта, долгосрочное и временное хранение больших партий контейнеров. В сентябре 2019 года АО «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд рублей было продано ПАО «Трансконтейнер». Это серьезный игрок на рынке грузоперевозок.
В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Право на приватизацию выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Компания подняла цену за актив вдвое выше стартовой, писал РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.