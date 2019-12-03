После чёртовой дюжины часов огонь на складе в Шушарах ликвидирован. Каучуковое пепелище заливают водой

Спустя 13 часов после начала пожара в промзоне посёлка Шушары в Петербурге ликвидировано открытое горение. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 3 декабря.

Площадь тления на завалах составляет 100 квадратных метров. Проливку территории осуществляют пять расчётов и 26 человек.

Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в МЧС 3 декабря в 2:13. Загорелся склад АО «Логистика-Терминал». Пламя полыхало на площади в 6 тысяч квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали.

Огонь уничтожил около 4 тысяч тонн каучука (в порошке) и примерно одну тонну фанеры. Эксперты оценили ущерб в три млн долларов.

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