25 тысяч евро за пытки. Столько ЕСПЧ присудил жителю Башкирии за пытки в милиции и прокуратуре

Житель Башкирии выиграл в Европейском суде по правам человека 3 декабря. Суд обязал Россию выплатить Рудику Минибаеву 25 тысяч евро за пытки в милиции и прокуратуре.

Как сообщает «Медиазона», в 2006 году Минибаев был свидетелем по делу об изнасиловании и убийстве знакомой девушки. Его привезли в отдел и начали пытать. По его словам, мужчину связали веревками, надели наручники и пакет на голову. Минибаев выдержал все истязания. Признательных показаний от него милиция не дождалась и повезла в прокуратуру. Там следователь якобы грозился отрезать ухо скальпелем, выколоть глаз. На этот раз мужчина не стерпел издевательств и написал чистосердечное признание.

Минибаеву дали восемь лет колонии.

Пока мужчина сидел в тюрьме, его мать добивалась справедливости. Она обращалась к правозащитникам, но органы отказывали в возбуждении дела о пытках шесть раз.





ЕСПЧ признал нарушения двух статей Конвенции о защите прав человека – право на свободу и личную неприкосновенность и запрещение пыток.

Виновным в изнасиловании и убийстве девушки оказался владелец автосервиса Олег Чижов. В 2009 году его посадили на 22,5 года.

Напомним, ранее Страсбургский суд назначил россиянке из Туапсе такую же сумму по статье о запрете пыток. Девочка наблюдала за избиением отца сотрудниками ФСБ и получила неврологический синдром. Ее психологическое состояние до сих по не пришло в норму.