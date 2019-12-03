В Новом Уренгое кот в рюкзаке «столкнул» семилетку с 9-го этажа

Семилетняя девочка едва не погибла из-за своего любопытства и любимого кота в Новом Уренгое. Вместе с животным ребёнок спикировал с 9-го этажа. Обоих спасли северная зима и внушительный сугроб. О происшествии 3 декабря сообщили в Ямало-Ненецком СК, уточнив, что всё произошло в минувшие выходные.

По информации пресс-службы, женщина собиралась на прогулку с семилетней дочкой и перед этим ненадолго оставила её одну в квартире. В это время ребенок оделся, надел на себя ранец, в который посадил любимого кота.

Устав ждать маму, девочка открыла окно и высунулась наружу. В это время кот начал шевелиться и пинаться.

«Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», – говорится в сообщении.





Девочку доставили в больницу и оказали медпомощь. Травм, представляющих угрозы для ее жизни, нет. В СК добавили, что кот выпал вместе с пострадавшей. Он не пострадал.

Напомним, в тот же день на Украине домашний кот задушил грудного ребёнка.