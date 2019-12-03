Клиент «Петербургской Недвижимости» выбрал квартиру с помощью сервиса VR-ипотека

При помощи очков виртуальной реальности покупатель из Красноярска, не покидая своего города, ознакомился с окружением, архитектурой и планировками петербургского жилого комплекса «Философия на Московской» от Setl Group.

Сервис VR-ипотека от ВТБ — это очки виртуальной реальности, которые позволяют оценить местоположение объекта недвижимости, близость метро, инфраструктуру, планировку и возможные интерьерные решения. Во время сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который рассказывает об объекте и условиях ипотечного кредитования.

Первой недвижимостью, выбранной с помощью нового сервиса, стала однокомнатная квартира в ЖК «Философия на Московской» от девелопера Setl Group. Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится в 15 минутах ходьбы от метро «Московская», рядом с площадью Победы и Пулковским парком. Проект состоит из трех домов высотой 12 этажей и собственного детского сада с отдельной территорией. Дворы закрыты от автомобилей, а для машин запланированы подземные и наземные паркинги.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех проектов Setl Group, в том числе ЖК «Философия». Компания работает в общей сложности с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области. Также «Петербургская Недвижимость» сотрудничает с ведущими банками и является стратегическим партнером ВТБ. Благодаря этому клиенты компании могут получить специальные условия по ипотеке.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations