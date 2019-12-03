Гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург»: Задачи уходить из России не стоит

ЮИТ уходит из Москвы, но не из Петербурга — уже найдена новая площадка под строительство. О росте цен на жильё, саунах и борьбе за экологию в РФ «Фонтанке» рассказал гендиректор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Теему Хелпполайнен.

Теему Хелпполайнен, гендиректор компании «ЮИТ Санкт-Петербург»

- В новой стратегии говорится, что после отказа от бизнеса в Москве, Московской и области и Ростове-на-Дону ваша компания сосредоточится на оздоравливании бизнеса (в 2018 году выручка сократилась на 27%). Правильно ли я понимаю, что следующие три года будут решающими в дальнейшей судьбе ЮИТ на российском рынке?

– Не совсем так. Мы почти 60 лет работаем в России и не скоро уйдём отсюда. Рентабельность — это, конечно, самое важное, но задачи уходить из России из-за недостаточно хорошей рентабельности не стоит. Хотя мы заканчиваем со строительством в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону, «ЮИТ Сервис» продолжит там работать, причем в Московской области мы будем строить свои объекты до 2021 года.

- Как продвигается процесс поиска площадок под строительство в Санкт-Петербурге?

– В ближайшем будущем мы расскажем о приобретении первого участка из новых, более детальную информацию я пока дать не могу. Могу назвать лишь ориентир – новый участок будет расположен ближе к центру, чем наш жилой комплекс Tarmo, который находится на улице Студенческой недалеко от метро «Чёрная речка».





- Насколько я понимаю, большинство текущих проектов ЮИТ не попадают под изменения в законе о долевом строительстве. Однако на сколько подорожают квартиры при реализации новых проектов уже с использованием новых схем финансирования?

– Сейчас мы уже строим в Екатеринбурге один проект и шестую очередь комплекса «Новоорловский» в Петербурге по системе эскроу-счетов. Цены будут расти, но эффект мы увидим через год, не раньше. Мы не считаем, что увеличение будет огромное, но затраты у застройщиков вырастут из-за процентного финансирования. Конечно, в этой системе есть минусы. Я полагаю, что в целом будет меньше инвестиций в строительство жилья, потому что сейчас девелоперы могут освободить средства клиентов только после ввода проекта в эксплуатацию. Раньше застройщики могли инвестировать часть этих денег в новые проекты. Сейчас, если покупается новый участок, нужно инвестировать в инфраструктуру свои средства. Доля этих первоначальных инвестиций может быть 20-30% от общей суммы вложений. Мы считаем, что было бы неплохо подумать о поэтапном освобождении средств с эскроу-счетов — хотя бы ту долю, что застройщик инвестировал в участок и его подключение из своего кармана.

- На новые проекты в Петербурге будете брать кредиты?

– Традиционно ЮИТ всегда финансировал свои проекты своими деньгами. В будущем мы будем использовать и свои средства, и проектные кредиты из местных банков. Соотношение мы пока не определили. Без этих изменений мы были готовы продолжать инвестировать из своего бюджета.

- Как, по вашим прогнозам, изменится местный строительный рынок в 2020 году? Насколько вырастут цены, конкуренция?

– Думаю, что с переходом на эскроу-счета конкуренция, наоборот, уменьшится. Только стабильные компании могут получить проектное финансирование, это значит, что будет меньше предложений. Цены в следующие два года будут расти, на сколько процентов, не скажу, но бурного роста мы не ожидаем. Полный эффект от эскроу-счетов мы увидим примерно через полтора года.

- Год назад вы объявили о цели уменьшить инвестированный капитал в России примерно на 100 млн евро. Удалось ли это сделать?

– К сожалению, пока не полностью. Когда мы заявили об этом, мы не считали эффект эскроу-счетов, который увеличивает инвестированный капитал. Средства дольщиков, которые лежат на эскроу-счетах — это юридически долг перед третьим лицом. Раньше средства дольщиков уменьшали инвестированный капитал, сейчас наоборот. Поэтому этот показатель у ЮИТ в России будет даже чуть больше, чем тогда, когда мы объявили об уменьшении. То есть, общая сумма инвестированного капитала в конце октября была около 20,5 млрд. рублей.

- В вашей стратегии фигурирует любимый финнами термин «устойчивое развитие», для россиян он пока не очень понятен. Поясните, пожалуйста, какие конкретные шаги вы собираетесь предпринять, чтобы уменьшить углеродный след в Петербурге?

– Больше 30% выбросов СО2 в мире – результат строительства. Цель концерна — уменьшить эти углеродные выбросы на 50% к 2030 году. В России в течение следующего года мы измерим эффект от наших проектов и определим, как его сократить в течение следующих 10 лет. Мы уверены, что эта тема в вашей стране будет играть большую роль, и хотим быть лидерами рынка с точки зрения энергоэффективности зданий и устойчивого развития районов. Уже сейчас энергоэффективность наших зданий чуть выше, чем требуют российские нормы.

- Понятно, что в Европе компании обязаны сокращать выбросы. Это требование ЕС распространяется и на деятельность европейских компаний за рубежом или это самостоятельное желание ЮИТ выстраивать единую политику в данном направлении?

– Уменьшить выбросы на 50% за 10 лет — это не требование законодательства, а цель, которую мы сами себе поставили. Клиенты всё больше и больше спрашивают об этом. Пример тому – мультифункциональный комплекс Tripla (торговый и бизнес-центр), который мы ввели в эксплуатацию в Хельсинки месяц назад. Один из якорных арендаторов сказал, что именно тот факт, что Tripla – одно из самых энергоэффективных зданий в своём классе, оказался решающим для них, потому что это соответствует их стратегии. То есть, диктуют правила уже клиенты, а не нормы.

- Как конкретно вы собираетесь уменьшать выбросы в России?

– Пока не планируем ставить солнечные панели, хотя много лет назад у нас был пилотный проект в Екатеринбурге, когда мы монтировали солнечные панели на крыше в одном корпусе. Дополнительная теплоизоляция — это первый шаг. Важную роль играет и качество строительства. Никакая теплоизоляция не поможет, если детали неправильно подогнаны, например, окно и каркас.

- Насколько увеличит затраты компании эта цель по снижению выбросов?

– Ни в России, ни в Финляндии клиенты не готовы переплачивать много за энергоэффективность, поэтому мы не ожидаем, что стоимость строительства вырастет. У нас будет несколько пилотных проектов в России, в рамках которых мы будем анализировать, какая доля стройматериалов остаётся и как мы или наши субподрядчики могут их использовать.

- В строительство квартир какого формата и какого ценового уровня сейчас выгоднее всего вкладываться?

– Средний размер домохозяйства в России уменьшается, это значит, что нужно всё больше маленьких квартир. К тому же, клиенты, покупая жильё, понимают, что такие квартиры будет легче продать её или сдать в аренду — они более ликвидны на рынке.

- ЮИТ работает в России с 1961 года, сохраняя при этом свою финскость. Какие проектные решение финских квартир хорошо прижились в России?

– ЮИТ была первой компанией, которая начала строить квартиры в России с европланировками и глубокими балконами, а также разместила индивидуальные кладовки для жильцом в подвальном помещении. Первыми мы предложили и сауны в квартирах.

Мы также первыми стали сдавать квартиры с полной отделкой. Сейчас это делают и наши конкуренты. Здорово, что мы научили клиентов требовать определённые решения от застройщиков. Но с инновациями нужно быть осторожными — мы слишком рано начали предлагать квартиры с отделкой. Люди были не готовы платить за неё, думая, что качество может быть плохим и придётся делать свой ремонт.

Сейчас внедряем концепцию квартиры «Трансформер» – это российский аналог финского продукта Smartti. Клиент сможет выбрать планировку квартиры до или во время строительства, или даже после нескольких лет проживания. Например, сделать из «двушки» «трёшку» и наоборот.

- Насколько в России актуальны сауны? Прижилась ли в Петербурге идея собственной парилки прямо в квартире?

– Я думаю, у сауны есть своя ниша. Примерно 15-20% петербуржцев выбирают сауну в своей квартире, но вряд ли эта доля увеличится. В Финляндии ещё 15 лет назад почти все квартиры c такой опцией, что мы строили, были с саунами, но сейчас это не столь важно для покупателей, особенно для молодых людей. В Финляндии у туалета с ванной должен быть определённый метраж, и минимум недавно увеличили. Обычно сауна располагается за ванной, и в маленьких квартирах в Хельсинки это неактуально, молодые люди предпочитают освободить несколько квадратных метров в пользу комнаты.

Пятьдесят лет назад в Финляндии в каждом доме строили общественную сауну, некий спа-комплекс в подвальном помещении или на крыше, и сейчас, я думаю, есть смысл вернуться к этой идее. Но пока мы не планируем такие сауны в России.

- А вы сами сумели сохранить свои финские привычки, почти 20 лет живя в России? В сауну ходите?

– К сожалению, в последние годы я не смог сохранить финский образ жизни, в сауне я бываю в Финляндии, дома или на даче. Хотя и в Петербурге после фитнеса обычно не упускаю возможности попариться. Когда я выбирал квартиру, у меня было одно требование — чтобы в этом районе было хорошее место для бега, поэтому Крестовский остров, где рядом Елагин, отлично подошёл мне.

- Вы 17 лет прожили в Москве и полтора года назад переехали в Петербург. Насколько местная бизнес-среда отличается от московской, и лично вам какой город ближе и почему?

Я бы не сказал, что есть большие отличия в деловых кругах. Практика ведения бизнеса в настоящее время весьма схожа по всей Европе. В Петербурге мне нравится вода, красивые старинные здания и парки, в Москве было больше соревнований по спортивному ориентированию, почти каждый вечер. Ориентирование – это мое хобби.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»