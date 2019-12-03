После снегопадов ожидается до плюс 5 градусов. Дорожники готовятся к зимнему дождю

В среду и четверг, 4 и 5 декабря, в Ленинградской области ожидается резкое потепление, до плюс 5 градусов по Цельсию. Дорожные службы готовятся встречать ливни из мокрого снега, высота выпавших осадков составит по прогнозу до восьми сантиметров. Об этом «Фонтанке» сообщали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Из-за температурных качелей дорожники уделяют особое внимание борьбе с гололедицей по утрам и вечерам. Кроме того, комитет и ГКУ «Ленавтодор» акцентировали внимание районных ДРСУ на необходимости сбрасывать снежные валы, оставленные после недавнего снегопада.

За минувшие сутки региональные трассы чистили 472 единицы техники и почти 700 рабочих, общий километраж уборки проезжей части и обочин составил 14 тысяч километров. Использовано 73 тонны соли и 4 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Больше всего обращений водителей поступило в диспетчерскую службу «Ленавтодора» (телефон (812) 251-42-84) из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов.



