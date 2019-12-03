В Ленобласти начнут платить за детей, не попавших в детские сады

В Ленинградской области начнут выплачивать компенсации родителям, чьи дети не смогли попасть в детский сад. Инициативу приняли в третьем чтении в региональном Законодательном собрании 3 декабря.

Как пишет 47news, на выплату смогут рассчитывать родители, которые не смогли пристроить ребёнка в детский сад из-за отсутствия мест в учреждениях.

Деньги будут выплачиваться семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает 70% от критерия нуждаемости (то есть от 30 990 рублей) — 21 693 рубля. Такое решение проблемы очередей в дошкольные учреждения придумал в минувшем мае губернатор Александр Дрозденко.

Для реализации идеи в бюджете 2020 года необходимо предусмотреть 1,3 млрд рублей. Это из расчёта компенсации на каждого в размере 9500 рублей.





По состоянию на 1 сентября 2019 года, в Ленобласти не могут попасть в детский сад 15 636 человек. Самая большая очередь – в почти четырнадцать тысяч детей – образовалась во Всеволожском районе. В октябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в детских городских садах не хватает 36 тысяч мест.