В Ленобласти пропал заслуженный петербургский журналист Лев Аникин

Заслуженный петербургский журналист Лев Аникин пропал в Кировском районе Ленобласти. О пропаже 73-летнего пенсионера заявила в полицию его дочь.

Бывший сотрудник «Невского времени» проживал на улице Новосёлов в деревне Старая Малукса. Издание 47 news поговорило с дочерью Аникина Натальей, она рассказала, что во время одного из последних телефонных разговоров отец жаловался на плохое самочувствие.

«Но на следующий день позвонил, сказал, что ему лучше. У него проблемы с давлением», – рассказала собеседница в разговоре с 47news.

Опрошенная соседка сообщила полицейским, что последний раз видела мужчину 27 ноября, а пыталась созвониться с ним 2 декабря, когда в дом пришли сантехники для ремонта отопления. Мобильный не отвечал. Дверь квартиры журналиста была не заперта, а в замке находилась связка ключей. Внутри на полу был разбросан мусор и бумаги.





Известно, что исчезнувший вел аскетичный образ жизни. В посёлке ни с кем не общался, спиртным не злоупотреблял, посторонние люди к нему не заходили. По словам соседей, жил небогато, были проблемы со зрением.

Аникин окончил факультет журналистики СПбГУ в 1969 году, в 1988 году издательство «Лениздат» выпустило его книгу «Урожай — по желанию: Очерки истории совхоза "Красная Балтика"».