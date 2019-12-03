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Общество
03.12.2019 15:01
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Трамп рассказал о планах США на сирийскую нефть. Россия уже обвиняла Америку в контрабанде ресурсов из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы взяли под свой контроль месторождения нефти в арабской республике, чтобы бороться с запрещенным на территории РФ ИГ.

«ИГ пыталcя восстановить контроль над нефтью, но сейчас мы ее полностью контролируем. <...> США могут делать с нефтью все, что они захотят», – цитирует 3 декабря заявление Трампа на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом издание Express.

По его словам, единственными военными США, которые остаются в Сирии, являются те, кто следит за месторождениями ресурсов. Нахождение американских солдат там, как считает президент США, поддерживают «разные люди».

Ранее Министерство обороны России поделилось своим видением того, зачем американцы находятся около залежей нефти в арабской республике. «Сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – сообщило ведомство.

Ежемесячную выручку от продажи сирийской нефти российское Минобороны оценивает в 30 миллионов долларов.


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