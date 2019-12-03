ГИБДД хочет убрать «площадку» из экзамена на права. Уже следующей осенью

Госавтоинспекция России готовит изменения в экзамен на получение водительских прав. Из него планируется исключить «площадку». Проект соответствующего постановления уже передали в правительство.

Как сообщает 3 декабря ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы Управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова, сейчас в ведомстве активно готовят ряд нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. Нововведение исключит экзамен на закрытой площадке для категорий B, C и D.

По словам Гилякова, проект постановления уже передан в правительство и готовится для подписания премьер-министром. Предварительно планируется, что изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось о планах ГИБДД объединить «площадку» и «город» в один экзамен. В конце сентября проект соответствующего постановления был внесен на рассмотрение правительства РФ.



