Руководство старейшего в Петербурге ДСК снова под уголовным преследованием, и снова из-за зарплат

Миллионные долги по зарплате работникам домостроительного комбината №5 в Петербурге стали уголовным делом в отношении конкурсного управляющего. Два года назад судили гендиректора этого же предприятия — правда, за противоположное. Тогда предназначенные для уплаты налогов средства были розданы в качестве зарплаты.

О возбуждении нового уголовного дела по АО «ДСК №5» Следком сообщил 3 декабря. Статью 145.1 УК РФ вменили конкурсному управляющему, являющемуся адвокатом. Он отвечает за состояние дел после признания в апреле текущего года компании банкротом.

«В период с 12 апреля по 31 августа 2019 года конкурсный управляющий не принял мер к своевременному увольнению работников предприятия и взысканию дебиторской задолженности с целью недопущения роста задолженности по заработной плате 95 работникам предприятия», – говорится в заявлении ведомства.

К настоящему моменту конкурсный управляющий выплатил работникам комбината около 18 400 000 рублей, тем не менее попал под уголовное преследование. Дело возбудили после сентябрьской встречи коллектива с руководством Колпинского района, прокуратурой, СК.





В декабре 2017-го «Фонтанка» писала о назначенных 300 тысячах рублей штрафа гендиректору «Домостроительного комбината №5» Анатолию Каталевичу за махинации с налогами. Также в пользу государства с бизнесмена было решено взыскать более 25 млн рублей. Топ-менеджер попал под суд за то, что часть собранного НДФЛ направил не в бюджет РФ, а на зарплату себе и сотрудникам.