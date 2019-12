Петербургский телеканал «Кино ТВ» взял два золота и два серебра на премии Promax Asia

Проморолики телеканала «Кино ТВ» получили четыре награды на премии Promax Asia, прошедшей в Сингапуре. Эта премия считается «Оскаром» в области промоушена, дизайна и маркетинга. Среди номинантов были также российские телеканалы «Пятница», ТНТ4, СТС и Start.

Как рассказали на телеканале, в номинациях «Лучшее кино промо» (Best Movie Promo) и Something for nothing телеканал получил золото, а за «Лучший монтаж» (Best Editing) и «Лучшее сезонное промо» (Best Holiday/Seasonal Photo) – серебро.

Победителями Promax в разное время были BBC, CNN, FOX, HBO, Comedy Central, Discovery, The Walt Disney Company и другие мировые компании.