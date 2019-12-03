Петербургский телеканал «Кино ТВ» взял два золота и два серебра на премии Promax Asia
Проморолики телеканала «Кино ТВ» получили четыре награды на премии Promax Asia, прошедшей в Сингапуре. Эта премия считается «Оскаром» в области промоушена, дизайна и маркетинга. Среди номинантов были также российские телеканалы «Пятница», ТНТ4, СТС и Start.
Как рассказали на телеканале, в номинациях «Лучшее кино промо» (Best Movie Promo) и Something for nothing телеканал получил золото, а за «Лучший монтаж» (Best Editing) и «Лучшее сезонное промо» (Best Holiday/Seasonal Photo) – серебро.
Победителями Promax в разное время были BBC, CNN, FOX, HBO, Comedy Central, Discovery, The Walt Disney Company и другие мировые компании.
Справка:
Promax был создан в 1956 году как некоммерческая ассоциация специалистов продвижения и маркетинга в СМИ. Награды в рамках премии ежегодно вручаются в различных номинациях: телевизионные сети, телеканалы, кабельные сети, кабельные системы, сети радио, радиостанции, дистрибьюторы синдикаций, интерактивные медиа, а также премия Брэндона Тартикоффа.
«Кино ТВ» — круглосуточный российский телеканал в России, ежедневно показывающий фильмы и рассказывающий о киноиндустрии изнутри. Телеканал является участником более 20 различных национальных и международных событий в сфере кино. Аудитория телеканала — 30 млн зрителей, вещание ведется в 260 городах, канал транслируют 430 кабельных и спутниковых операторов. В программе телеканала более 1500 полнометражных кинофильмов.